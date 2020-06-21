اشارة تردد قنوات لبث الدورى الإنجليزى.. قنوات لبث الدوري الانجليزي دون انقطاع من هنا..

بعد عودة الروح للحياة الرياضية من جديد، وخاصة عودة الدورى الإنجليزي والذي كان متوقفاً لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد حول العالم؛ نجد أنه زادت عملية البحث من عاشقي كرة القدم ومشاهدي الدوري الإنجليزي على تردد القنوات التي تمكنهم من مشاهدة مباريات فرقهم المفضلين. وإليكم بعض هذه القنوات مصحوبة بالتردد .

قنوات بث الدوري الإنجليزي

IRIB VARZESH

TVPLAY Sports.

Rah-e-Farda tv.

Varzish sport.

تردد القنوات التي تقوم ببث الدوري الإنجليزي بعد عودته

قناة IRIB VARZESH: التردد: 11555، الإستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 3000، القمر الصناعي: Intelsat 62 E.

قناة TVPLAY Sports: التردد: 11804، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: Astra 4A.

قناة Rah-e-Farda tv: التردد: 11293، الإستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي: Azerspace 46 E.

قناة Varzish sport: التردد: 11843، الإستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: Y1A.

تقوم هذه القنوات ببث الدوري الإنجليزي بشكل واضح وبجودة عالية دون تقطيع أو تشفير للمباراة، فهي قنوات مجانية تقوم بنقل المباريات بدون أي رسوم أو إشتراكات.

يتكون الدوري الإنجليزي من 20 فريقاً، ويكون برعاية بنك باركليز، لذا يسمى الدوري الإنجليزي بدوري باركليز الممتاز.

يتم إنطلاق الدوري ىالإنجليزي في شهر أغسطس وينتهي في شهر مايو، ويلعب كل فريق 38 مباراة، حتى يصبح مجموع المباريات في نهاية الدوري 280 مباراة في الموسم الواحد. ومعظم المباريات يتم لعبها في يومي الأحد والسبت.

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