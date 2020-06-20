تردد قناة الشرق الفضائية الجديد 2020 على كل الأقمار الصناعية

عمليات بحث مكثفة حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل عن التردد الخاص بقناة الشرق الجديد، حيث تعتبر واحدة من القنوات الإخبارية التي تناقش عبر شاشتها الأخبار المستجدة في مصر وتعتبر من القنوات المعارضة للنظام الحاكم في مصر، والتي يتابعها عدد كبير جداً من المشاهدين المصريين، فتابعوا معنا الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة الشرق الفضائية الجديد 2020.

قناة الشرق الفضائية

انطلقت قناة الشرق في عام 2014، والتي تبث محتواها من مدينة أنقرة في تركيا، وتم انطلاقها بعد إسقاط نظام الإخوان المسلمين في مصر، والتي تعتبر من أقوى القنوات الإخبارية التي تعارض النظام الحاكم في مصر حاليا، والتي تعرض على شاشتها مجموعة من البرامج المختلفة للمذيعين المشهورين وأبرزهم معتز مطر، بخلاف أنها تعرض على شاشتها البرامج الاجتماعية والدينية والترفيهية أيضاً، وبذلك حققت نسبة مشاهدة عالية جداً.

تردد قناة الشرق على كل الأقمار الصناعية 2020

في الساعات الأخيرة ازداد البحث عن تردد قنا الشرق الفضائية، حيث يتابعها الكثيرون في الوطن العربي، وإليكم ترددها الآن على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12687، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: سهيل سات، التردد: 11142، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3\4