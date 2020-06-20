الآن تردد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يزداد البحث حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة التي تعتبر من أقوى وأشهر القنوات العربية المتخصصة للأطفال، والتي تخاطب الأطفال من خلال أغاني شيقة وممتعة بعد أن تأكدت أن الأغاني توصل للأطفال المعلومات بسهولة جداً، وأصبحت من القنوات التي يفضلها الأطفال والأمهات بسبب تألقها وعرضها محتوى متميز وهادف، فتابعوا معنا الآن من خلال موقعنا عرب نيوز وسوف نوافيكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

قناة طيور الجنة الفضائية

تعتبر قناة طيور الجنة من أقوى وأفضل قناة أطفال في الوطن العربي، وهذا بفضل ما تعرضه عبر شاشتها من أغاني جميلة يستفيد منها الطفل لأنها تحتوي على معلومات كثيرة، بخلاف الأناشيد الرائعة التي تعلم الأطفال من خلال الصفات الحسنة والسلوكيات الصحيحة التي يحثنا عليه الدين الإسلامي كما أنها تعلم الأطفال الصلاة والصيام، وكل هذا ما ترغب الأمهات أن تعلمها لأطفالها ووفرت قناة طيور الجنة تلك المهمة على الأمهات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

وتجدر الإشارة أن قناة طيور الجنة انطلقت في عام 2008 ويمتلكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، الذي يعتبر من أشهر الكوادر الفنية للقناة وأبناءه أيضاً.