تردد قناة روسيا اليوم الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يزداد البحث حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة روسيا اليوم الإخبارية، والتي تستعرض عبر شاشتها أخر الأخبار في العالم كله مع تحليلها من نخبة متميزة من المحللين السياسيين، وحققت قناة روسيا اليوم شهرة كبيرة جداً في العالم العربي كله، وأصبح لها جمهور كبير وعريق يتابع كل ما تعرضه عبر شاشتها، لذلك إليكم الآن في هذا المقال أخر تردد قناة روسيا اليوم.

قناة روسيا اليوم

تعتبر قناة روسيا اليوم من أشهر القنوات العربية التي تعرض الأخبار الحصرية عبر شاشتها، والتي تقدم نشرتها باللغة العربية دولة روسيا والتي انطلقت في عام 2007، وتعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة من البرامج الإخبارية المختلفة ومن أبرزها برنامج بالتفاصيل، برنامج تحقيقات، برنامج قصارى القول، برنامج رحلة في الذاكرة، برنامج تعرض على خط التماس، برنامج اسأل أكثر.

تردد قناة روسيا اليوم

للاستمتاع بكل برامج قناة روسيا اليوم الإخبارية عليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز استقبال ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11373، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 2700، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 12685، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.