تردد قناة روتانا سينما الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يزداد البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة روتانا سينما التي تستعرض عبر شاشتها الكثير والكثير من الأفلام المختلفة سواء كانت الكوميدية أو الرومانسية أو الدرامية وأفلام الحركة، وتعتبر قناة روتانا سينما من ضمن مجموعة قنوات روتانا المشهورة والتي انطلقت قناة روتانا سينما منذ سنوات بعيدة وقد حققت شهرة واسعة على مدار تلك السنوات، وسوف نوافيكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أحدث تردد قناة روتانا سينما الفضائية.

قناة روتانا سينما

انطلقت قناة روتانا سينما في عام 2005 ومنذ ذلك الوقت وهي أشهر وأقوى وأنجح قناة عربية تقدم عبر شاشتها الأفلام العربية الشيقة على مدار اليوم دون انقطاع ولا تشويش، والتي تقدم محتواها بشعار، مش هتقدر تغمض عنيك، فهيا تقدم عبر شاشتها أحدث الأفلام الحصرية عبر شاشتها، ولذلك هي القناة المفضلة لدى الكثيرون من الجماهير في الوطن العربي.

تردد قناة روتانا سينما 2020

الآن يمكن للجميع الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة روتانا سينما عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال لديكم:

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500