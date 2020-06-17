طالع تردد قناة ATV التركية و قناة اليرموك Yarmouk الناقلة لمسلسل قيامة المؤسس عثمان

يبحث الآلاف من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي والعالم أجمع، عن تردد قناة ATV التركية وقناة اليرموك Yarmouk الناقلة لمسلسل قيامة المؤسس عثمان، وخاصة وأنه تعرض اليوم الأربعاء الموافق 17/6/2020 الحلقة 26 قبل الأخيرة من المسلسل عثمان، والتي من المتوقع أن تحقق أعلى نسبة مشاهدة، وخاصة وأن ينتظرها المواطنين مع انتهاء الموسم الأول مع نهاية الحلقة 27 من المسلسل التركي عثمان.

قناة ATV التركية وقناة اليرموك

تعرض قناة ATV التركية وقناة اليرموك مجموعة من ألمع المسلسلات التركية القديمة والحديثة والتي يعشها الملايين المواطنين في تركيا، وازداد الإقبال عليها خلال الشهور الماضية، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها تركيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الوفيات والمصابين، وتوجيه المشاهدين والمتابعين بالتواجد في المنازل لمنع الاختلاط في الأسواق والالتزام بارتداء الكمامات.

وتعد قناة ATV التركية من أفضل وأهم القنوات التركية والتي ازدادت شهرتها خلال عرضها لمواسم ارطغرل ومن بعدها عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وتعرض القناة المسلسلات الدرامية القديمة والحديثة بجودة عالية دون أي تشفير، واستمتع الآلاف بعرض المسلسلات التركية.

تردد قناة ATV التركية

إليكم تردد قناة ATV التركية والتي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في تركيا والوطن العربي، وخاصة كل يوم أربعاء من كل أسبوع لمتابعة أحداث وتفاصيل مسلسل قيامة عثمان في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والساعة 7 بتوقيت الجزائر والساعة 9 مساءً بتوقيت تركيا والسعودية إليكم:

النايل سات تردد 10796 الترميز 27500، تركسات تردد 11628 ترميز 27500، واسترا تردد 12692 ترميز 27500.

قناة اليرموك Yarmouk

تعرض قناة اليرموك مسلسل قيامة عثمان في الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والتي تنقلها بجودة عالية دون أي تقطيع، ويبحث عنها الجميع من المواطنين من مختلف الدول العربية والعالم أجمع، إليكم التردد:

القمر الصناعي : نايل سات، التردد : 11678، والاستقطاب : عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ : ¾، ومعامل الترميز : 27500

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