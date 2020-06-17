اضبط تردد قناة أي تي في atv التركية الجديد لمتابعة قيامة عثمان 26

تردد قناة atv التركية الجديد 2020 على نايل سات، تعرض قناة أي تي في التركية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 26 ما قبل الأخيرة في الموسم الأول ،حيث بدأت حلقات المؤسس عثمان في عرض الأحداث القوية بعد أن بدأ الغزي عثمان بن أطغرل في شق طريقه نحو تأسيس الدولة العثمانية ، وزادت عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة أي تي في التركية للتمكن من متابعة ما تبقى من مسلسل قيامة عثمان حيث ذكرت مصادر أنه تم الانتهاء من تصوير ما تبقى من حلقات الموسم الأول للمؤسس عثمان .

قناة أي تي في atv التركية

تعرض قناة أي تي في atv التركية مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ، بعد العرض الأول على قناة أي تي في التركية تحرص عدد من المواقع الإلكترونية على ترجمة الحلقات للغة العربية وعرضها عبر الموقع الإلكتروني ومن أهم هذه المواقع موقع قصة عشق الذي يعرض قيامة عثمان بعد منتصف الليل ويعد عرضه على atv ، كما تبدأ عدد من القنوات العربية مثل قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس من كل أسبوع ومترجم للعربية .

قيامة عثمان 26

يترقب الكثير من عشاق المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان عرض الحلقة السادسة والعشرون حيث يتوقع الكثيرون من المشاهدين أن تكون الحلقة قوية خاصة بعد أن انتهت الحلقة الماضية على أحداث قوية ومثيرة خاصة بعد أن قام عثمان وشقيقه غوندوز بنصب كمين بعد اقتحام صوفیا وسوباتاي المغول قبيلة الكايي ، لنترقب ما الذي سيحدث في قيامة عثمان 26 هل يقتل عثمان الأميرة صوفيا .

تردد قناة أي تي في التركية لمتابعة قيامة عثمان 26

نحرص أعزائنا في موقع دليل الوطن على وضع بين أيديكم التردد الجديد لقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات والقمر التركي تركسات لتتمكنوا من متابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان 26 عبر شاشاتها .

القمر التردد

الاستقطاب FEC التشفير استرا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 مفتوح استرا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 مفتوح تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 مفتوح

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