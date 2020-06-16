تردد قناة إي تي في التركية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 26

ازاد البحث منذ ساعات الصباح عن التردد الخاص بقناة إي تي في التركية العارضة الحصرية لأشهر وأقوى مسلسل تركي قيامة عثمان، حيث يستعد عشاق المسلسل من كل مكان بالعالم لعرض الحلقة الجديدة الـ 26، والتي ستعرض مساء غد الأربعاء على قناة إي أي في التركية، والتي ستشهد أحداث مثيرة جدا، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال تردد قناة أي تي في التركية لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان.

قناة إي تي في التركية

تعتبر قناة إي تي في التركية من أشهر قنوات الدراما في تركيا والتي عرضت عبر شاشتها الكثير من المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً كبيراً جداً في العالم كله، وفي الفترة الأخيرة اختارت أن تستعرض عبر شاشتها مسلسل قيامة عثمان الذي حقق نجاح كبير جداً في العالم كله، لأنه من المسلسلات التاريخية التي تناول تاريخ الدولة العثمانية وتحديداً الفترة التي تم تأسيس وبناء أقوى دولة وهي الدولة العثمانية، والتي تم تأسيسها على يد المغازي عثمان ابن أرطغرل.

تردد قناة إي تي في التركية

تعرض الحلقة 26 من المسلسل التركي قيامة عثمان على قناة إي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت تركيا والسعودية، ولمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان إليكم ترددها التالي: