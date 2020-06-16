استقبل الآن تردد قناة ليبيا سبورت الناقلة الرسمية لمباراة يوفنتوس ونابولي

تردد قناة ليبيا سبورت هي أحد القنوات التي اشتهرت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، وأصبحت أحد القنوات العربية الرياضية المعروفة والمشهورة بجميع أنحاء الوطن العربي، فالقناة تهتم بكل ما يدور داخل المستطيل الأخضر، وتسعى من أجل تقديم أهم البرامج المتعلقة بالساحرة المستديرة.
تردد قناة ليبيا سبورت
بدأت قناة ليبيا الرياضية ببث إرسالها في عام 2004 أي منذ حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، فهو الذي أصدر أمر بتأسيس هذه القناة، حتى يتم من خلالها نقل كافة مباريات كرة القدم بليبيا، وعلى الرغم من الفرحة العارمة التي شعر بها الشعب الليبي وقتها.
ولكن القناة توقف بثها بسبب الثورة الليبية التي كانت عام 2011، ولكن سرعان ما عادت القناة لتبث إرسالها مرة أخرى خلال نفس العام، ولكن هذا تحت إدارة قوية وجديدة وبرامج رياضية مميزة يقوم بتقديمها ألمع الإعلاميين الرياضيين.
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|11756
|أفقي
|27500
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أهم برامج قناة ليبيا الرياضية
هناك العديد من البرامج الرياضية المميزة التي تقدمها قناة ليبيا الرياضية، هذا إلى جانب نقلها لكافة مباريات كرة القدم الخاصة بالدوري الليبي وغيرها من مباريات كرة القدم، بالإضافة إلى استديوهات التحليل التي تهتم بتحليل هذه المباريات، ومن برامجها المميزة ما يلي:
- مباريات الدوري الليبي.
- مباريات الدوري الإيطالي.
- مباربات كأس فاتح.
- برنامج الكرة والناس.
- برنامج رياضة نت.
- برنامج دقيقة.
مباراة يوفنتوس ونابولي
تحرص القناة على بث مجموعة من البطولات النهائية لكأس إيطاليا مثال على ذلك مباراة يوفنتوس ونابولي .
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