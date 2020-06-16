إشارة بث صحيحة تردد قناة الساعة Assaa الجديد على النايل سات “يونيو 2020” دراما مسلسلات أفلام كوميدي سينما مسرح كلاسيك

مع تعاظم البحث على تردد قناة الساعة أفلام Assaa Aflam 2020 الجديد والتي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة، وعمليات بحث مُوسعة عن تردد قناة الساعة أفلام، لذلك فقد قررنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة الساعة أفلام، وكذلك ترددات جميع قنوات باقة الساعة، حيث ذاع صيت قنوات الساعة العديدة والمتنوعة والمتخصصة في عرض جميع الأعمال الفنية، وقد اختصت كل قناة من قنوات الساعة بنوعية معينة من هذه الأعمال، فقد استطاعت قنوات الساعة مؤخراً وفي فترة وجيزة بعد التطوير الشامل الذي طال جميع قنوات المجموعة، فقد استطاعت قنوات الساعة أن تكون المنافس الأقوى لجميع القنوات المشابهة لها في محتواها.

أما عن ترددات جميع قنوات الساعة فسنعرضها من خلال جداول تفصيلية حتى توفر على متابعينا عناء ومشقة البحث عن فترددات قنوات الساعة، فباقة قنوات الساعة متنوعة ما بين تردد قناة الساعة أفلام، وتردد قناة الساعة سينما، وتردد قناة الساعة كوميدي، وتردد قناة الساعة دراما، وتردد قناة الساعة مسرح، وتردد قناة الساعة كلاسيك، ولكل من القنوات السابقة نوع معين من الأعمال الفنية لون فتي مميز اختصت به.

تردد قنوات الساعة 2020 على القمر المصري نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن جميع ترددات قنوات الساعة تبث محتواها الفني المتميز من خلال القمر واسع التغطية الجغرافية نايل سات، فتستطيع جميع بلدان الدول العربية ودول غرب ووسط أفريقيا وجنوب أوروبا مشاهدة قنوات الساعة بوضوع تام وبجودة صورة وصوة مرتفعة، هذا ما أكسب القناة قاعدة جماهيرية واسعة، ونسب مشاهدة كبيرة ومتنامية.

تردد قناة الساعة أفلام على نايل سات 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10873 (V) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة الساعة دراما على نايل سات

تردد قناة الساعة كوميدي على نايل سات

تردد قناة الساعة سينما على نايل سات

تردد قناة الساعة كلاسيك على نايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12562 (V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة مسرح على نايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10872 (v) 27500 عمودي/رأسي 3/4

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