خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات 2020 بأقوي اشارة

تردد قناة طيور الجنة، منذ سنوات عديدة و قناة طيور الجنة تعتبر من أهم القنوات التي لا تخلى من بيت عربي به اطفال، فقناة طيور الجنة تقوم بعرض برامج و مسلسلات تقوم من خلالهم بجذب روح و انتباه الاطفال، و لا سيما الكبار ايضا فهي قناة مرحة و تقوم بعمل بعض الاغاني التي من خلالها تقوم بالرفية على الاطفال من ناحية اخرى تقوم ايضا بتعليمهم بعض المبادء الحميدة و بعض الاساليب التي تليق بالتعامل مع الاخرين، فقد بدأت قناة طيور الجنة في تقديم اغانيها و برامجها الشيقة منذ زمن طويل و مازالت الى الان مؤثرة في قلوبنا و قلوب اطفالنا بسبب ما تقدمة من اشياء قيمة.
قناة طيور الجنة 2020
تم طرح قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية في عام 2008 ثم بقيت مدة بدون بث ” تجريبياً ” و بعد ذلك بدأت تدريجيا في عرض الاغاني و البرامج الخاصة بالاطفال، و لا سيما احتياجنا لها ليوم اكثر من الفترة الماضيه، فاليوم الكل يحتاج الى بقاء اطفاله في المنازل فلا نوادي ولا ملاهي و لا خروج من المنازل، و هنا يأتي دور مثل هذه القنوات في اخضاع و اقناع الاطفال بالبقاء في المنازل و قضاء الوقت الممتع في مشاهدة مثل هذه القنوات الشيقة.
تردد قناة طيور الجنة 2020
بعض الاطفال و اولياء امورهم يبحثون اليوم على تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد أن تم تغييرة في الفترة الماضية، و اليوم نوفيكم من خلال مقالنا هذا بتردد القناة الجديد على الاقمار الصناعية، و اليكم الترددات :
|القمر
|التردد – الاستقطاب
|الترميز – معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11315 – عمودي v
|3/4 – 27500
|عرب سات
|11310 – افقي H
|2/3 – 30000
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