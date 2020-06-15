الآن إليكم تردد قناة روتانا كيدز الجديدة للأطفال 2020

تردد قناة روتانا كيدز، تعتبر قناة روتانا كيدز من أكثر القنوات العربية المتخصصة للأطفال والتي انطلقت مؤخراً لكي توفر للأطفال المرح والتسلية في المنزل بعد غلق كافة الأندية والمنتزهات في العالم العربي، بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد في العالم كله وتسبب في فرض حظر تجول في البلاد كلها، ويبحث الآن الملايين من الأمهات وأولياء الأمور في الوطن العربي عن تردد قناة روتانا كيدز الجديد، فتابعوا معنا من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز لنوافيكم تردد قناة روتانا كيدز الجديد

قناة روتانا كيدز

انطلقت قناة روتانا كيدز في 12 إبريل 2020، لتكون واحد من ضمن قنوات الأطفال في العالم العربي، وهي قناة تابعة لمجموعة قنوات روتانا المتميزة الشهيرة، والتي أطلقتها إدارة قنوات روتانا لأطفال العرب في تلك الفترة التي يعيشها العالم العربي بسبب فيروس كورونا والقلق والاكتئاب الذي أصبح يسيطر حتى على الأطفال، وتعرض عبر شاشتها الكثير من الأفلام الكرتونية الشهيرة والبرامج المتنوعة من أبرزها برنامج ستار صغار، برامج المسابقات، برنامج افتح سمسم.

وغيرها من الافلام الشهيرة ومنها مغامرات ماهر، قرية كوكوا، أبطال الكرة الحرة، موغلي فتى الأدغال، جزيرة الكنز، ماركو بولو، عالم تحت الماء.

تردد قناة روتانا كيدز للأطفال 2020

يتصدر تردد قناة روتانا كيدز محرك البحث الشهير جوجل من قبل الأمهات والآباء، فالآن إليكم احدث تردد قناة روتانا كيدز الجديد.