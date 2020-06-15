استقبال تردد قناة الزمالك الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الزمالك، الكثير من مشجعي ومحبي نادي الزمالك عن تردد قناة الزمالك التي تم اطلاقها مؤخراً لكي تكون هي منبر نادي الزمالك والتي تستعرض عبر شاشتها كل الأخبار الخاصة بالنادي وبلاعبي الفريق الكبير، لذلك قررنا أن نقدم لكم متابعينا الكرام لموقعنا عرب نيوز تردد قناة الزمالك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الزمالك الفضائية

انطلقت قناة الزمالك لتكون هي القناة الرسمية الخاصة بالنادي، والتي يتم عرض الكثير من البرامج المختلفة عبر شاشتها والتي تقدم محتوى شيق وهادف للجهور العريق، ومن أبرز تلك البرامج برنامج “زملكاوي” تقديم خالد الغندور، برنامج “اخبارنا” تقديم فرح على، برنامج “وان تو” تقديم نيرفانا العبد، برنامج ملوك الصالات” تقديم نيرة الأحمر، برنامج “1911” تقديم شادي عيسى، بخلاف برنامج “مرتضى منصور” رئيس إدارة نادي الزمالك وهو برنامج يومي ناقس من خلاله كل الأمور الإدارية الخاص بالنادي.

تردد قناة الزمالك 2020

إليكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة الزمالك الفضائية الجديد 2020، ولذلك يمكن لعشاق النادي متابعة كل الأخبار الخاص بالفريق.