اضبط تردد قناة ستار تي في Star TV التركية 2020 الناقلة لمسلسل ابنة السفير الموسم الثاني الحلقة 16

قناة ستار تي في التركية، نقدم إليكم أعزائنا الزوار الكرام التردد الجديد لقناة ستار تي في Star TV التركية 2020 التي تعرض المسلسل التركي الشهير ابنة السفير الذي يعرض موسمه الثاني بعرض الحلقة السادسة عشر اليوم الاثنين 15 يونيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية ، حيث يعود مسلسل ابنة السفير 16 الموسم الثاني بعد أن أنهى حلقات الموسم الأول بعد فرض حظر التجول في تركيا ، نضع بين أيديكم تردد قناة ستار تي في Star TV التركية 2020 على جميع الأقمار .
قناة ستار تي في التركية
حصلت قناة ستار تي في Star TV التركيةعلى حقوق بث مسلسل ابنة السفير كما حصلت على حقوق عرض مسلسل بابل التركي ، حيث حققت قناة Star TV مشاهدات عالية من جميع أنحاء تركيا والوطن العربي ممن يتابعون مسلسل ابنة السفير ، كما عُرف عن قناة ستار تي في التركية أنها تعرض العديد من البرامج المتنوعة والمسلسلات التركية ذات الشهرة الواسعة والتي حققت نجاح منقطع النظير .
مسلسل ابنة السفير الموسم الثاني
يعود مسلسل ابنة السفير عبر شاشة قناة ستار تي في التركية في الموسم الثاني الحلقة 16 بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أنحاء تركيا ، مسلسل ابنة السفير 16 يعرض كل يوم اثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا السابعة بتوقيت مصر .
مسلسل ابنة السفير بطولة أنجين أكيوريك الذي يمثل دور سنجار ونسليهان أتاغول والتي تلعب دور البطولة ناره، وانتهى الموسم الأول عند الحلقة 15 بعد أن عرفن ناره أن سنجار سيرزق بطفل من زوجته منكشه لتخرجه ناره من حياتها وتغلق الباب للأبد على حد قولها .
تردد قناة ستار تي في Star TV التركية 2020
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|10922
|عمودي
|27500
|تركسات
|12209
|افقي
|3000
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