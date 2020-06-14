Star tv .. إليكم تردد قناة ستار تي في 2020 لمشاهدة المسلسلات والمسابقات التركية الشهيرة

يبحث الآلاف من المواطنين في تركيا والوطن العربي والعالم أجمع، يبحثون عن تردد قناة ستار تي في 2020، والتي تقدم أفضل وأشهر المسلسلات والمسابقات الشهيرة في تركيا، والتي تجذب جميع المتابعين والمشاهدين.

قناة ستار تي في 2020

يقدم لكم موقعكم دليل الوطن أهم تفاصيل قناة ستار تي في، والتي تعرض أهم وأشهر المسلسلات التركية الشهيرة والتي منها مسلسل ابن السفير والتي تم وقفها من قبل منتج المسلسل بسبب انتشار أزمة كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

كما تضم القناة مجموعة من المسابقات والبرامج التي تخص العديد من المشاهير والنجوم، والتي تناسب جميع الفئات العمرية، والتي تعرض مجاناً دون أي تشويش على مدار 24 ساعة.

تردد قناة ستار تي في

كل ما عليك من أجل مشاهدة المسلسلات التركية على قناة ستار تي في، أن تضبط جهاز الرسيفر الخاص بك، بالمجان وتتميز بالتقنية hd دون أي تقطيع، وذلك على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

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تردد القناة:10922/12209.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

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