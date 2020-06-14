اضبط الآن تردد قناة سنا للأطفال الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز عرب نيوز أحدث تردد قناة سنا للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر قناة سنا من أشهر وأقوى قنوات الأطفال في المنطقة العربية كلها، وهي قناة سورية تخصصت في عرض كل ما يخص الأطفال في الفئات العمرية المختلفة ويتابعها فئة كبيرة في الوطن العربي كله، فهي تقوم بعرض الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة عبر شاشتها، وهذا كان سبب رئيسي في شهرتها بهذا الشكل.

قناة سنا للأطفال

تخصصت قناة سنا في عرض كل ما يخص الطفل من أفلام كرتونية ذات الرسوم المتحركة والبرامج المتنوعة سواء كانت البرامج الترفيهية أو التعليمية، ومن خلال هذا كله حققته شهرتها الكبيرة وأصبح لها جمهور عريق للغاية، ومن أبرز ما تعرضه عبر شاشتها:

أنشودة أحب الرياضة.

أنشودة خالتي.

أنشودة فاطمة الزهراء.

أنشودة جدي.

أنشودة الطفولة.

أنشودة الصاحب في الغار.

وهذا بخلاف البرامج الشيقة الرائعة التي يستفيد منها الأطفال بشكل كبير ومنها برنامج كشافة في كشافة، برنامج سلام صائم، وبخلاف الأفلام الكرتونية الشيقة.

تردد قناة سنا للأطفال الجديد 2020