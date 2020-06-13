اضبط وأتفرج ???? تردد قناة شعبيات الجديد “قناة المولد” ???? “يونيو 2020” Sha3beyat Official على النايل سات

اضبط تردد قناة شعبيات الجديد 2020 Sha3beyat Official على القمر الصناعي نايل سات الذي يبحث عنه الكثير من محبي قنوات الأغاني الشعبية, حيث أن قناة شعبيات هي قناة فضائية مصرية تقدم كل ماهو جديد في عالم الغناء الشعبي وتعرض جميع الكليبات الشعبية وجميع الأغاني الشعبية الحديثة والقديمة المتميزة لأبرز المطربين في مصر والوطن العربي والتي يعشق مشاهدتها ويحبها قطاع عريض من المشاهدين تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع وأي تشفير للقناة والعديد من المصريين والمتابعين من مختلف الدول العربية.

تعتبر قناة شعبيات من أهم القنوات الشعبية المتخصصة فى عرض وتقديم العديد من الكليبات الغنائية والأغاني الشعبية الحصرية وهي من أشهر قنوات الأغاني الشعبية في مصر والوطن العربي, والتي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين وأيضًا تحظي على نسب مشاهدة عالية من بين قنوات الأغاني الشعبية.

تردد قناة شعبيات الجديد 2020 على النايل سات

سنعرض لكم الآن من خلال هذا التقرير التردد الجديد لقناة شعبيات على النايل سات ويمكنكم ضبط التردد على جهاز الريسيفر الخاص بكم لمشاهدة ومتابعة القناة.

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11257 أفقي 27500 3/4

تردد قناة شعبيات Sha3beyat Official

التردد 11257

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

استقبال تردد قناة المولد للأغاني الشعبية والمهرجانات على النايل سات

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قناة شعبيات Sha3beyat Official

قناة شعبيات من أفضل قنوات الأغاني الشعبية وعرض الكلبيات الحصرية المتميزة لأشهر المطربات والمصريين الشعبيين منهم محمود الليثي، وطارق الشيخ, عبد الباسط حموده، سعد الصغير، سمسم شهاب، أوكا وأورتيجا، بوسى، أمينة، هدي، وغيرهم من مطربين الأغاني الشعبية المشهورة، وأيضًا عرض أحدث الأغاني الشعبية المشهورة وأغاني المهرجانات وتتميز القناة عن غيرها من القنوات بأنها تعرض جميع الأغاني الحصرية التي يبحث عنها المشاهدين.

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تحرص قناة شعبيات على العمل بأحدث التقنيات وعرض أحسن صورة ورؤية واضحة لدى المشاهدين كما حققت قناة شعبيات جماهيرية عالية ونجاح كبير وهى قناة مجانية تعمل بدون اشتراك شهري وتقدم الأغاني والكليبات على شاشتها بدون توقف طول ساعات اليوم.