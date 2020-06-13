استقبل تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2020 لمتابعة اهم مباريات كرة القدم الاوروبية

ننقل لكم اليوم من خلال” دليل الوطن ” تردد قناة ليبيا الرياضية المجانية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباريات نابولي وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا ومباريات أخرى تبث على القناة الرياضية الليبية، يبحث العديد من محبي الساحرة المستديرة والمشجعين الرياضيين الآخرين عن القنوات الأكثر إثارة للاهتمام، والتي توفر محتوى فريدًا في عالم الرياض، وخاصة كرة القدم، وهي أول لعبة شعبية في العالم، في حين أن القناة الرياضية الليبية مخصصة للجماهير العربية يوفر ما هو متوقع من المحتوى الرياضي الجيد، و يوفر لكم ” دليل الوطن ” على تردد القنوات الرياضية الليبية في عام 2020 لمشاهدي العالم العربي وعشاق الرياضة من الاهتمام بقنواتهم المفضلة والأحداث الرياضية المثيرة.

تردد قناة ليبيا الرياضية 2020

بعد أن تم تغيير تردد قناة ليبيا الرياضية، تم الاسراع الى التجديد الفوري للتردد وهذا بسبب حب الرياضيين لهذه القناة المثيرة، و التي تقوم بعرض كل جديد و كل ما يخص كرة القدم المحلية و العالمية ايضا، و اليكم التردد الجديد:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11766 الاستقطاب أفقي H معدل الترمیز 27500

برامج قناة ليبيا الرياضية 2020

تقوم قناة ليبيا الرياضية بتقديم سلسلة من البرامج المتعلقة بكرة القدم والرياضات الأخرى من خلال فريق إعلامي لديه خبرة واسعة في المجال الرياضي، أهم البرامج على قناة ليبيا الرياضية هي:

خطة الكورة والناس: هذا استوديو تحليل يعرض تنبؤات قبل المباريات الخاصة بالدوري الليبي لكرة القدم وهو من أكثر العروض شعبية.

برنامج الدقائق: ينطبق أيضًا على الاستوديو التحليلي لجميع مباريات الدوري الليبي.

برنامج الشبكة الرياضية: هو أول برنامج إذاعي يغطي جميع الموضوعات المتعلقة بالرياضة الليبية.

قد يهمك أيضاً :-