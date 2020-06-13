استقبل تردد قناة الخرطوم الجديد2020 باشارة قوية وصورة نقية وجودة عالية على القمر الصناعى نايل سات

قد نالت قناة الخرطوم في الاونة الاخيرة جذب انتباه جميع الشعب السوداني بسبب ما تقوم القناة بنشرة من برامج و اخبار تهم الشعب السوداني أجمع، فقناة الخرطوم تقوم بعرض كل ما يدور في البلاد من اخر الاخبار و اهم القضايا المعاصرة، و ايضا اهم قضايا الرأي العام و البحث عن حل لهذه القضايا مع التواصل الودي مع الشعب السوداني، و ايضا تهتم قناة الخرطوم و تلقي بعض الضوء علي قضايا البلاد العربية المجاورة و تقوم بعرض مناقشتها امام الشعب السوداني من خلال بعض البرامج التي تعرض على شاشتها، لتكون قناة الخرطوم من اقوى القنوات الاخبارية السودانية.

تغيير تردد قناة الخرطوم

في الفترة الاخيرة تغير تردد قناة الخرطوم بسبب عدة اخطاء و تصحيحاً لمعدل ترميز القناة في الاقمار الصناعية، و تم اغلاقها و لهذا يتم البحث الان عن التردد الجديد لقناة الخرطوم لما تعرضة لمشاهديها من اخبار الوطن العربي و ايضا الاخبار المحلية التي تهم شعب السودان اجمع، و كان ذلك لمشاهدة البرامج الاخبارية و ايضا ذلك بجانب البرامج الترفيهية التي تقوم القناة بعرضها لتصبح قناة متنوعة المضمون ولا تنتمي لتصنيف معين بل الحيادية في تنوع مضمون عرضها هو شعار القناة

تردد قناة الخرطوم الجديد

قامت قناة الخرطوم بنشر التردد الجديد الخاص بقناتها بعد أن تم اغلاقها في الفترة الاخيرة بسبب بعض المشاكل التي واجهتها ادارة القناة مع الاقمار الصناعية، و ذلك كما وضحت ادارة القناة بالفعل تم تنشيط القناة مرة اخرى و لكن بترددات غير التي كانت عليها سابقا، و اليكم الان هذه الترددات الجديدة :

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11602 افقي 27500 نايل سات HD 12688 عمودي 30000

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