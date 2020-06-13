استقبل تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport الجديد 2020 لمتابعة مباريات الدوري الايطالي

تردد قناة ليبيا الرياضية، من المحدد بعد عودة مباريات كرة القدم مرة أخري بعد ان كانت قد توقفت لفترة طويلة من الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا فلقد قامت ببث مباراة كلا من فريق نابولي وكذلك نظيرة الفريق الايطالي انتر ميلان وذلك من ضمن منافسات الدور النصف نهائي من مباريات كأس ايطاليا، ومن المحدد أن تقام مباراة اليوم على ملعب اليانز ستاديوم في مدينة تورينو على ان تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا على حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويلعب الفريقين المباراة بهدف الفوز والحصول على ثلاث نقاط نظيفة.

مباراة نابولي وانتر ميلان على قناة ليبيا الرياضية

من المقرر بعد غياب الثلاث أشهر من اقامة مباريات كأس ايطاليا سوف يعود من جديد الدوري الايطالي للبد ء مرة أخري والتي سوف تذاع اولي مبارياته على قناة ليبيا الرياضية والتي سوف تكون بين كلا من فريق نابولي وانتر ميلان في الدوري الايطالي وتلك المباراة قد تم تأجيلها لمدة ثلاثة اشهر منذ توقف بث المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين واللاعبين.

وفي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين التي اقيمت على ارضية ملعب سان سيرو قد انتهت بالتعادل فيما بين الفريقين ولذلك يرغب الفريقين في انهاء تلك المباراة الحاسمة.

تردد قناة ليبا الرياضية

يمكنك ان تقوم بمتابعة المباريات الهامة على قناة ليبا الرياضية على التردد التالي:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11766 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

وتهتم قناة ليبا الرياضية ببث تلك المبارايات الهامة في دوري كأس ايطاليا الدوري الايطالي وكذلك باقي المباريات الاوروبية التي تنال اعجاب الكثير من المشاهدين.

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