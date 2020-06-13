اضبط تردد قناة اوغاريت السورية Ugarit TV الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة اوغاريت، لقد تم اطلاق بث قناة اوغاريت السورية بدءا من عام 2014م وتعتبر من اهم القنوات الاخبارية الاعلامية السورية فهي تحرص على تقديم العديد من تلك الاخبار المحلية بشكل يومي، بل وتحرص أيضا على تقديم اخبار الجيش السوري، بل وتحرص أيضا على تقديم البرامج المتنوعة ما بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البرامج الرياضية، ولذلك أستطاعت قناة اوغاريت ان تبني قاعدة جماهيرة كبيرة من متابعي القناة ولذلك تزايد البحث حول التردد الجديد لقناة اوغاريت ليتمكنوا من مشاهدة القناة بكافة برامجها بجودة عالية.

قناة اوغاريت Ugarit TV

يمكن لكافة المشاهدين أن يقوموا باستقبال الاشارة الخاصة بتردد قناة اوغاريت الارضية بكافة المحافظات السورية على القمر الصناعي نايل سات، ولكن بالنسبة للمشاهدين من الاذقية يمكنهم أن يقوموا بمشاهدة القناة عن طريق توجيه الهوائي نحو محطة القلعة، وفي محافظة أدلب يقوموا المشاهدين بتوجيهة الهوائي في اتجاه محطة صلنقة.

تردد قناة اوغاريت السورية على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لكافة المشاهدين أن يقوموا باستقبال تردد قناة اوغاريت السورية على القمر الصناعي نايل سات وعلى امواج اف ام من خلال التردد التالي:-

على القمر النصاعي نايل سات التردد 10921 ومعدل الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500

معلومات عن قناة اوغاريت السورية

يمتلك تلك القناة الحكومة السورية وبدأت في بث أول برامجها في يناير 2014م وتم بث برامجها من دولة سوريا وتقوم ببث كافة برامجها باللغة العربية ومن أهم البرامج التي تقوم باذاعتها برنامج صباح اوغاريت وكذلك برنامج عين على المجتمع وبرنامج حياة شباب، وبرنامج القانون والناس وبرنامج كلام في الرياضة وجبر الخواطر ومشوار وبرنامج اصداء الحدث وبرنامج العيادة الطبية وبرنامج من أول السطر وغيرها من الكثير من البرامج التي استطاعت ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين.