تردد قناة الخرطوم، فلقد قامت ادارة قناة الخرطوم السودانية بالاعلان عن تحديث الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات للعام 2020 وذلك بعد أن تلقت العديد من الشكاوي من المشاهدين المتابعين لبرامج القناة على تلك الترددات القديمة الخاصة بها، ولقد أكدت أدارة قناة الخرطوم أنها قامت بتحديث كافة الترددات الرسمية الخاصة بها مطالبة كافة المتابعين للقناة من أن يقوموا بتحديث الترددات لديهم الخاصة بالقناة الرسمية على اجهزة الريسيفر الخاصة بهم وذلك من أجل أن يتمكنوا من القيام بمتابعة برامج القناة بصورة نقية واشارة قوية.
تردد قناة الخرطوم الجديد 2020
يمكن لمشاهدين قناة الخرطوم ان يقوموا بمتابعة برامج القناة على التردد التالي:-
- على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12688 ومعدل الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 3000.
وقناة الخرط هي احدي القنوات التابع للقنوات السودانية التي استطاعت في خلال فترة قليلة ان تنال اهتمام الكثير من المشاهدين سواء من داخل دولة السودان أو من خارجها فهي تحرص على ان ينال المشاهد تلك الاحداث التي تدور في كافة أنحاء دولة السودان سواء كانت تلك الاخبار السياسية او الرياضية وكذلك الاخبار الاقتصادية.
تردد القنوات السودانية 2020
يمكنك أن تقوم باستقبال باقي القنوات السودانية على الترددات التالية:-
- قناة النيل الازرق على التردد التالي 12688 ومعدل الترميز 3000 ومعدل الاستقطاب عمودي.
- قناة السودان على التردد 10795 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب عمودي.
- قناة ساهو على تردد 11595 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب عمودي.
- قناة الهلال على تردد 12207 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب عمودي.
- قناة السودان بكرة على تردد 11640 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب عمودي.
- قناة الشروق التردد هو 11411 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب افقي.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الخرطوم Khartoum TV الجديد 2020 وتردد القنوات السودانية باشارة قوية على النايل سات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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