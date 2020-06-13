استقبل تردد قناة الخرطوم Khartoum TV الجديد 2020 وتردد القنوات السودانية باشارة قوية على النايل سات

تردد قناة الخرطوم، فلقد قامت ادارة قناة الخرطوم السودانية بالاعلان عن تحديث الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات للعام 2020 وذلك بعد أن تلقت العديد من الشكاوي من المشاهدين المتابعين لبرامج القناة على تلك الترددات القديمة الخاصة بها، ولقد أكدت أدارة قناة الخرطوم أنها قامت بتحديث كافة الترددات الرسمية الخاصة بها مطالبة كافة المتابعين للقناة من أن يقوموا بتحديث الترددات لديهم الخاصة بالقناة الرسمية على اجهزة الريسيفر الخاصة بهم وذلك من أجل أن يتمكنوا من القيام بمتابعة برامج القناة بصورة نقية واشارة قوية.

تردد قناة الخرطوم الجديد 2020

يمكن لمشاهدين قناة الخرطوم ان يقوموا بمتابعة برامج القناة على التردد التالي:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12688 ومعدل الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 3000.

وقناة الخرط هي احدي القنوات التابع للقنوات السودانية التي استطاعت في خلال فترة قليلة ان تنال اهتمام الكثير من المشاهدين سواء من داخل دولة السودان أو من خارجها فهي تحرص على ان ينال المشاهد تلك الاحداث التي تدور في كافة أنحاء دولة السودان سواء كانت تلك الاخبار السياسية او الرياضية وكذلك الاخبار الاقتصادية.

تردد القنوات السودانية 2020

يمكنك أن تقوم باستقبال باقي القنوات السودانية على الترددات التالية:-