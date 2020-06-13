أخبار ليبيا لحظة بلحظة.. هنا تردد قناة ليبيا الرسمية الوطنية الحدث الجديدة 2020

تردد قناة ليبيا الحدث يبحث عنها المتابعين للأحداث وآخر المستجدات اليومية في ليبيا ونظراً للمحتوي التي تقدمه القناة فإن متابعيها يعتبرون القناة هي منبر الحقيقة والمصداقية والتي تواكب الحدث اليومي الليبي والصراع الدائر علي الأراضي الليبية وتنقل النشرات الإخبارية بانتظام من خلال مجموعة إعلاميين مميزين ومعروف عنهم المصداقية وتتناول المشاكل القائمة والنزاع الداخلي في ليبيا وأخر التطورات التي تحدث كل يوم في ليبيا

ليبيا الحدث الجديدة تردد علي القمر الصناعي نايل سات

وتعرض قناة ليبيا الحدث تقارير مباشرة وفيديوهات مصورة وتقارير صحفية وأفلام وثائقية بخلاف عرض نشرات الأخبار علي مدار الـ 24 ساعة ويتابعها الآلاف من المشاهدين لمعرفة التطورات السريعة في الأراضي الليبية ونزاع الأطراف داخلياً وخارجياً حيث يمكن للمواطنين في ليبيا والوطن العربي متابعة القناة علي القمر الصناعي نايل سات تردد 10872 استقطاب عمودي معدل تصحيح 5/6 وترميز 27500 بعدما حققت نجاحاً كبيراً وجذبت آلاف المشاهدين في ليبيا والوطن العربي

تردد قناة ليبيا الرسمية الوطنية الحدث الجديدة 2020

وجذبت قناة ليبيا الحدث المواطنين من دولة ليبيا والمشاهدين في الوطن العربي بعد نجاحها في تقديم محتوي شفاف ونقل للأحداث بصورتها الحقيقية وتقديم نشرات أخبار للمشاهد عن الشأن الليبي يومياً مع عمل التقارير المصورة والبث المباشر للأحداث الجارية علي الأراضي الليبية بشكل إعلامي متميز ودقيق ويتناول الأحداث بكل مصداقية وينقل الصورة أمام المشاهدين بكل حياديها ويمكن للمتابعين ضبط القناة من خلال تردد 10872 استقطاب عمودي معدل ومعادل ترميز 25700 وتصحيح 5/6 علي القمر الصناعي نايل سات.

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