تردد قناة TRT سبور التركية المفتوحة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

تردد قناة TRT سبور التركية، تواصل قناة TRT سبور التركية بث مباريات كأس إيطاليا عن موسم 2020/2019 مجانا وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وتعد قناة تي ار تي من القنوات المعروفة في تركيا وتقوم بنقل كافة المباريات القوية بالدوري التركي وايضا حصلت القناة علي حقوق البث الخاصة بمباريات كأس إيطاليا وسوف تشاهدون المباراة اليوم عبر قناة تي أر تي سبورت التركية وهناك قنوات أخري تذيع المباراة .

قناة TRT سبور التركية

وجدير ان قامتقناة TRT سبور التركية بنقل مباراة الذهاب التي جمعت بين الطرفين ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا ولكن اليوم يريد الفريقين أن يحقق كل منهما الفوز والظفر بتلك البطولة القوية والتي تشهد منافسة قوية للغاية وجدير أن اللقاء الماضي حسم بالتعادل بين الطرفين وسجل رونالدو هدف عن طريق ركلة جزاء بعد أن كاد الفريق أن يتعرض للخسارة .

مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

ويستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في قمة مباريات اليوم الجمعة، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستشاهدون أيصا عبر قناة تي ار تي التركية المعروفة مواجهة أخري مرتقبة بين نابولي والإنتر، والتي ستقام مساء اليوم السبت، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب نادي نابولي وسوف تبدء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 21:00 بتوقيت مصر.

تردد قناة TRT سبور التركية

☆ الدورى التركى

☆كاس تركيا

وايضا بعض البطولات وبعض المباريات الوديه

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تردد القناه 11096 افقى 30000 (SD)

تردد القناه 11054 راسى 30000 (HD)

قناة TRT1

تنقل دورى ابطال اوربا

☆الدورى الاوربى

☆كاس السوبر الاوربى

☆كاس العالم للانديه

☆ كاس العالم

تردد القناه 11096 افقى 30000 (SD)

وايضا تردد 11054 راسى 30000 (HD)

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