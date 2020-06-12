تردد قناة TRT سبور التركية المفتوحة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

تردد قناة TRT سبور التركية، تواصل قناة TRT سبور التركية بث مباريات كأس إيطاليا عن موسم 2020/2019 مجانا وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وتعد قناة تي ار تي من القنوات المعروفة في تركيا وتقوم بنقل كافة المباريات القوية بالدوري التركي وايضا حصلت القناة علي حقوق البث الخاصة بمباريات كأس إيطاليا وسوف تشاهدون المباراة اليوم عبر قناة تي أر تي سبورت التركية وهناك قنوات أخري تذيع المباراة .
قناة TRT سبور التركية
وجدير ان قامتقناة TRT سبور التركية بنقل مباراة الذهاب التي جمعت بين الطرفين ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا ولكن اليوم يريد الفريقين أن يحقق كل منهما الفوز والظفر بتلك البطولة القوية والتي تشهد منافسة قوية للغاية وجدير أن اللقاء الماضي حسم بالتعادل بين الطرفين وسجل رونالدو هدف عن طريق ركلة جزاء بعد أن كاد الفريق أن يتعرض للخسارة .
مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا
ويستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في قمة مباريات اليوم الجمعة، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
وستشاهدون أيصا عبر قناة تي ار تي التركية المعروفة مواجهة أخري مرتقبة بين نابولي والإنتر، والتي ستقام مساء اليوم السبت، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب نادي نابولي وسوف تبدء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 21:00 بتوقيت مصر.
تردد قناة TRT سبور التركية
☆ الدورى التركى
☆كاس تركيا
وايضا بعض البطولات وبعض المباريات الوديه
تردد القناه 11096 افقى 30000 (SD)
تردد القناه 11054 راسى 30000 (HD)
قناة TRT1
تنقل دورى ابطال اوربا
☆الدورى الاوربى
☆كاس السوبر الاوربى
☆كاس العالم للانديه
☆ كاس العالم
تردد القناه 11096 افقى 30000 (SD)
وايضا تردد 11054 راسى 30000 (HD)
قد يهمك أيضاً :-
- استقبل اشارة تردد قناة بي إن سبورت bein sports الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة 12/6/2020 كأس إيطاليا 2020
- موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم وتردد القنوات الناقلة لها
- ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان مجاناً اليوم الخميس 13 فبراير 2020 ماتش "اليوفي ضد الميلان" في كأس إيطاليا
- الان استقبل القنوات المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس وميلان الأحد 10 نوفمبر 2019 في الدوري الإيطالي| تشكيلة المتوقعة في مباراة اليوم
- موعد مباراة يوفنتوس وميلان القادمة 10 /11 /2019 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كانت هذه تفاصيل خبر تردد قناة TRT سبور التركية المفتوحة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.