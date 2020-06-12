تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport 2020 لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

تردد قناة ليبيا الرياضية لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان، يلتقي مساء اليوم نادي يوفنتوس بنظيرة الإيطالي اس ميلان وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر مسابقة كأس إيطاليا وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب اليانز ستاديوم في مدينة تورينو أرضية ملعب نادي يوفنتوس وسوف تيدء المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويتطلع الطرفين في تلك المباراة يحقق كل منهما الفوز والحصول علي الثلاث نقاط .

يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

بعد غياب ثلاث أشهر عن الساحرة المستديرة يعود الدوري الإيطالي والدوريات الأخري المعروفة للبدء مرة أخري وجدير ان الكرة توقفت بسبب فيرسو كورونا وأعلنت مساء اليوم قناة ليبيا الرياضية بنقل مباراة اليوم والتي ستكون بين نادي يوفنتوس ونظيرة ميلان والتي تم تأجلها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا .

وجدير ان مواجهة الذهاب التي جمعت بين يوفنتوس والميلان وكانت المباراة مقامة علي أرضية ملعب سان سيرو قد ادرك الطرفين التعادل في تلك المواجهة القوية ويريد الطرفين اليوم حسم المباراة .

وستنقل المباراة التي ستكون ضمن إياب الدور نصف النهائي من عمر مسابقة كأس إيطاليا عبر قناة ليبيا الرياضية العربية المفتوحة علي النايل سات وذلك بعد أن تعثرت شبكة قنوات “بي ان سبورتس” في الحصول علي تلك البطولة القوية .

تردد قناة ليبيا الرياضية لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان

القمر الصناعي (نايل سات) التردد (11766) الاستقطاب (أفقي H) معدل الترميز (27500)

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