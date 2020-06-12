تردد قناة بي إن سبورت Bein Sport لمتابعة مباراة يوفنتوس وميلان وجميع مباريات كأس إيطاليا

قناة بي إن سبورت Bein Sport لمتابعة مباراة يوفنتوس وميلان، عاد مرة أخري العديد من الدوريات العالمية بعد أن توقفت لمدة شهرين أو أكثر بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وأصبح الجميع يريد الحفاظ علي نفسة من خطر الإصابة بذلك الفيروس اللعين، ولجاء الإتحاد الكرة بإطاليا لوقف الكرة وكان هو الحل الأمثل ولكن اليوم نحن علي موعد مع التاريخ في عودة قوية للغاية ولكن ستكون ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا وستكون بين الميلان ونادي يوفنتوس الإيطالي مواجهة ستكون قوية للغاية من أجل التأهل إلي الدور المقبل من تلك البطولة التي يفتقدها الميلان منذ أعوام .
قناة بي إن سبورت Bein Sport
ويريد الجميع متابعة تلك المواجهة القوية وسوف نستعرض مع حضراتكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان الإيطالي والتي ستكون مساء اليوم علي أرضة ملعب اليوفي وجدير أن مواجهة الذهاب إنتهت بتعادل بين الفريقين وشهدت المباراة تألق كبير من قبل السلطان إبراهيموفيتش ويريد اليوم أن يكون الثأر والحصول علي الفوز في تلك المواجهة القوية، ولكن الحديث علي القنوات الناقلة وسوف تعرض تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورت وقناة بي تي سبورت الإيطالية .
تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات
القمر نايل سات.
التردد 11566 .
الإستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي عرب سات
القمر عرب سات.
التردد 12765 .
الإستقطاب عمودي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.
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