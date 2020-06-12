تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة 12/ 6 / 2020 في كأس إيطاليا

تردد قناة Rai 1 الإيطالية لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان ، يترقب الجميع عودة كرة القدم الإيطالية منذ فترة كبيرة بعد أن إنتشر فيروس كورونا كوفيد 19 وأصبح يغزو إيطاليا وليس إيطاليا فقط بل العالم أجمع، واصبحت إيطاليا هي عش من أعشاش ذلك الفيروس اللعين وأصبح الوضع صعب للغاية ويريد الجميع ان يتخلص منه ولكن مع مرور الأيام والساعات أصبحت الأمور تعود مرة اخري لطبيعتها وعادة الحياة مرة اخري ولكن نحن علي موعد اليوم علي لقاء قوي وسيكون ند كبير بين الطرفين من اجل التاهل إلي النهائي من تلك البطولة الكبيرة ولكن الأهم يريد الجمي متابعة تلك المباراة القوية ولكن لم تعرض المباراة علي قنوات معروفة لدي الجميع ولذلك نقدم الأن تردد قناة Rai الإيطالية الناقلة لتلك المباراة مجانا علي النايل سات .

قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد قناة Rai الإيطالية سوف نوفرة لحضراتكم عبر موقعنا دليل الوطن من أجل متابعة تلك المواجهة القوية المنتظر للغاية منذ شهر فبراير الماضي بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الطرفين وأصبح هناك الكثير من عمليات البحث المتزايدة علي ذلك التردد الخاص بالقناة من أجل متابعة لقاء قوي للغاية سوف جمع بين متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس ونظيرة ميلان .

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تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

وتعتبر قناة Rai الإيطالية من أشهر وأبرز القنوات الإيطالية المعروفة علي النايل سات وهي قناة مجانية مفتوحة تقوم بنقل كافة الرياضات المختلفة في إيطاليا فقط وتقوم بعرض المحتوي بالكامل باللغة الإيطالية وجدير ان تلك القناة حاصلة علي العديد من الحقوق الخاصة بالدوريات الإيطالية وهي من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في عرض مباريات المنتخب والفرق الإيطالية بالبطولات المختلفة كما يعلم الجميع وهي حاصلة علي حقوق بطولة كأس إيطاليا.

تردد قناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة 2020



القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 1-6 13 شرقا 11766 عمودي 27500 2/3 مفتوح Hot Bird 1-6 13 شرقا 10992 عمودي 27500 3/4 مفتوح

يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي على قناة Rai الإيطالية

وجدير ان بي إن سبورت لم تقوم بنقل تلك البطولة كما يعرف الجميع لذلك نقدم لكم الأن تردد قناة Rai الإيطالية المفتوحة لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بدون تشفير على القمر الصناعي هوت بيرد الأوروبي المقرر إقامتها اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020 وستكون ضمن منافسات مباريات الإياب من عمر مسابقة الدور نصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا والتي ستقام علي أرضية ملعب تورينو ملعب اليوفي وجدير أن مواجهة الذهاب التي إقيمت علي ملعب السان سيرو إنتهت بتعادل الطرفين .

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