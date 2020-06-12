حالاً اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات العربية التي لاقت قبولاً كبيراً من الجمهور، وتحديداً بعد عرضها لمسلسل قيامة عثمان وهو من أقوى وأنجح المسلسلات التركية التي اختارت قناة الفجر ليكون واحد من المسلسلات التي تعرض عبر شاشتها، ويزداد البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان، لذلك إليكم في هذا المقال أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

نظراً للمكانة التي تحتلها قناة الفجر الجزائرية بين القنوات المنافسة لها والتي استطاعت أن تحققها من خلال تميزها بما تعرضه عبر شاشتها، فهي كانت في البداية تعرض البرامج الإخبارية فقط وبدأت تطوير ما يتم عرضه عبر شاشتها، وتقدم للمشاهد المسلسلات العربية والتركية، حيث أصبحت الدراما التركية في الفترة الأخير الأكثر متابعة في العالم كله.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

الاتجاه: 5\6

معدل الترميز: 27500

والجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الجمعة.