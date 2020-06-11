تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات، وهي احدي القنوات الرياضية التي انطلقت خلال عام 2019 وتحديدا في شهر مايو، وتهدف القناة إلى إذاعة وتقديم جميع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا وقتها، والتي استضافتها مصر في الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وبعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت القناة في تحقيق شهرة كبيرة والاستحواذ على نسب مشاهدة عالية جدا وجذب الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي وربما العالم كله بالمحتوي المتميز والحصري الذي تعرضه من خلال شاشتها.

ويمكنكم من خلال تردد القناة ومعلوماتها الصحيحة الموجودة بالجدول أدناه، استقبال القناة والاستمتاع بما تقدمه طوال ساعات اليوم.