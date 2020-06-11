ترددات

ترددات قنوات بي آوت كيو على جميع الأقمار الصناعية

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نرصد لكم ترددات قنوات بي آوت كيو الجديدة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة 2020، والتي تعتبر احدي أهم القنوات التي تقوم بنقل وتقديم المباريات والدوريات العالمية، والتي يبحث عنها الجميع من محبي ومتابعي كرة القدم والرياضة في كل مكان في الوطن العربي والعالم كله.

ويستعد محبي ومتابعي الدوريات العالمية والمحلية لمتابعة مباريات الموسم الجاري في جميع الدوريات العالمية المختلفة، بعد أن توقفت مؤخرا نظرا لأزمة انتشار حول العالم.

وهي مجموعة قنوات مشفرة غير مجانية تلزم دفع اشتراكات شهرية للحصول عليها ومتابعة ما تقوم بتقديمه طوال ساعات اليوم، ولكنها تتميز بأنها أقل تكلفة من باقة قنوات بي إن سبورت الشهيرة.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز
النايل سات 12034 أفقي 27500
عرب سات 11919 رأسي 27500
عرب سات 12380 رأسي 27500
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