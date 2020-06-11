حدّث تردد قنوات بي آوت كيو على كل الأقمار المتوفرة.. تحديث ترددات قناة be outq hd

تردد قنوات بي آوت كيو BEOUTQ HD GROUP، يستعد عشاق الدوريات العالمية لمتابعة المباريات المتبقية لهذا العام والتي توقفت بسبب الأزمة الأخيرة والتي لم تنتهي بعد، ولكن بالمقابل عادت بعض الدوريات لاستكمال الموسم من بينها الدوري الألماني، ومن خلال هذا المقال وعبر موقعنا عرب فور هوست نضع ترددات قنوات بي أوت كيو على النايل سات وتردد بي أوت كيو على العرب سات، كما أننا سنوفر أسماء السيرفرات الخاصة بقناة بي أوت كيو أتش دي.

قنوات بي آوت كيو والسيرفرات الخاصة بها

وتمنح القناة حق الاشتراك بتكلفة أقل من الاشتراك في مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية والناقل الرسمي والحصري لمعظم الدوريات العالمية، يُشار إلى أن القناة هي من أحدث القنوات الرياضية، وتمتلك مجموعة من القنوات نتعرف عليها سويا:

BEOUTQ SPORT 1

BEOUTQ SPORT 2

BEOUTQ SPORT 3

BEOUTQ SPORT 4

BEOUTQ SPORT 5

BEOUTQ SPORT 6

BEOUTQ SPORT 7

BEOUTQ SPORT 8

BEOUTQ SPORT 9

BEOUTQ SPORT 10

تردد قناة بي أوت كيو الرياضية لمتابعة الدوريات

يمكنكم استقبال ترددات بي أوت كيو على القمرين النايل سات وبدر 4 عريسات من خلال التردد 12034 ومعدل ترميز 27500 باتجاه افقي وذلك على القمر نايل سات وفيما يلي باقي ترددات باقة قنوات بي أوت كيو: