الاستعلام على تردد قناة روتانا سينما على النايل سات

تعد قناه روتانا سينما من أولى القنوات الفضائية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فهي تقدم محتوى يجذب انتباه الاشخاص كثيرا فهي هي من أشهر القنوات التي تقدم الأفلام السينمائية المشهورة حيث تعرف هذه القناه بشعار مش هتقدر تغمض عينيك، تعر ض تردد هذه القناه في الآونة الأخيرة للمزيد من التعديلات مما جعل الاشخاص يبحثون عنه وبكثره، في هذا المقال سنقدم إليكم تردد قناه روتانا سينما الجديد.

فالتردد الجديد هو 11٢96 باستقطاب أفقي وذلك على القمر الصناعي النايل سات، أما بالنسبة للعرب سات فالتردد هو ١١٨٤٣ باستقطاب افقي، من خلال الترددات التي قدمناها اليكم يمكنكم متابعه افضل الافلام التي يعشقها الكثير من الاشخاص لأشهر الممثلين السينمائيين.