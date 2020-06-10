استقبال تردد قناة ديزني للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

بالرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال وانطلاق العديد منها إلا أن قناة ديزني للأطفال مازالت تتمتع بشهرتها الكبيرة والتي تزداد يوماً بعد يوم، حيث تقوم بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج والمسلسلات والأغاني الخاصة بالأطفال، والتي تبث محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع عبر القمر الصناعي نايل سات، وسوف نوافيكم الآن ترددها الجديد ليمكن لكل الأمهات ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بهم لكي يتابع أطفالها كل تعرضه قناة ديزني.

قناة ديزني للأطفال

تعتبر قناة ديزني للأطفال من أولى القنوات التي انطلقت للأطفال في عام 1938 على يد والت ديزني ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن السهل الآن أن يتابعها الجميع في الوطن العربي من خلال شبكة شوتايم على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باللغة العربية، ولذلك اوداد البحث بشكل كبير جدا بحثاً عن ترددها الجديد لكي يتمكن أطفال العرب الاستمتاع بكل ما تقوم قناة ديزني بعرضها من برامجها الشيقة وأفلامها الرائعة ومنها “برنامج أسطورة طرازان، الأقزام السبعة، ماني الحرفاني، براندي والسيد ويسكرس، فيلم الفرسان الثلاثة وغيرها.

تردد قناة ديزني للأطفال 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11862

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الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6