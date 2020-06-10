إليكم الآن تردد قناة الحياة الزرقاء 2020 لمتابعة المسلسلات الدرامية على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة الحياة الزرقاء على القمر الصناعي نايل سات، والتي تعتبر من أولى القنوات المصرية التي تخصصت في عرض مسلسلات مصرية عبر شاشتها، ودائما هيا تلقى اهتماما كبيراً من المشاهد المصري والعربي، بسبب تألقها وعرضها للكثير من المسلسلات الشيقة سواء كانت الحصرية أو القديمة، والتي دائما تناقش الكثير من القضايا في المجتمع المصري من خلال الدراما التي تعرض على شاشتها.

ونظراً لمسلسلاتها المتألقة والرائعة التي تجعب الجمهور دائما، قررنا أن نقدم لكم ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بمسلسلاتها.

قناة الحياة الزرقاء

قناة الحياة مسلسلات تابعة لشبكة قنوات الحياة التي انطلقت في عام 2008، وقد تخصصت في عرض المسلسلات فقط، ودائما ما تقوم القناة بالتجديد والابتكار فيما تعرضه على شاشتها، وفي هذا الوقت تعرض على شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات التي تعرضت في شهر رمضان 2020 وأبرزها:

مسلسل الفتوة.

مسلسل بـ 100 وش.

مسلسل عمر ودياب.

مسلسل لما كنا صغيرين.

مسلسل خيانة عهد.

تردد قناة الحياة الزرقاء 2020

للاستمتاع بمحتوى قناة الحياة الزرقاء بجودة عالية الأتش دي وصورة أوضح وصوت أنقي، فقط عليكم ضبط ترددها الجديد على النايل سات