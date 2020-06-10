ضبط تردد قناة دراما ألوان الجديد للاستمتاع بالدراما التركية على النايل سات

أصبحت الدراما التركية من أكثر ما يتم متابعته حالياً وتحديداً في الوطن العربي، وهناك الكثير من القنوات التي تخصصت في عرض الدراما التركية عبر شاشتها، ومن ضمن تلك القنوات قناة دراما ألوان المتميزة والتي أصبحت هي من القنوات الشهيرة والتي يبحث الملايين من عشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي عن التردد الخاص بها لمتابعة كل ما تعرضه عبر شاشتها، فتابعوا معنا الآن من خلال موقعنا عرب نيوز لمعرفة تردد قناة دراما ألوان.

قناة دراما ألوان للدراما التركية

تقدم قناة دراما ألوان الكثير والكثير من الدراما التركية عبر شاشتها، والتي بدأ يبحث عن ترددها الملايين من المشاهدين العرب، ويمكن استقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بكم دون دفع أي اشتراكات، وتعرض عبر شاشتها الدراما التركية والدراما الهندية أيضاً، الذي أصبح هما الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي، وهناك الكثير من المميزات التي تجعلها أفضل من القنوات المنافسة لها وأبرزها “تقدم محتواها بجودة عالية وبأحدث التقنيات، ومن أبرز ما يعرض عبر شاشتها حالياً مسلسل قيامة أرطغرل بأجزائه الخمسة والذي تزداد نسبة مشاهدتها عن غيرها من المسلسلات التي تعرض على قناة دراما ألوان.

تردد قناة دراما ألوان الجديد 2020

إليكم الآن متابعينا الكرام تردد قناة دراما ألوان الخاصة بالدراما التركية والهندية، عليكم فقط ادخال التردد الموضح أمامكم عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500