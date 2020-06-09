ضبط تردد قناة روتانا كوميدي الجديدة 2020 على نايل سات لمتابعة كل الأفلام الكوميدية

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة روتانا كوميدي المتخصصة في عرض الأفلام الكوميدية التي لها جمهور عريق جدا يعشق الأفلام العربية الكوميدية التي تخرج المواطنين من حالة الاكتئاب التي يعيشها العالم كله في الوقت الحالي بعد جائحة فيروس كورونا، والذي كان السبب الرئيسي في انطلاق تلك القناة التابعة لمجموعة قنوات روتانا، وتصدر تردد قناة روتانا كوميدي محرك البحث الشهير قررنا أن نوافيكم ألأحدث تردد لها 2020.

قناة روتانا كوميدي للأفلام الكوميدية

بالرغم من الفترة القصير التي مرت على انطلا ق قناة روتانا كوميدي إلا وأنها حققت شهرة كبيرة جدا وأصبح لها جمهور عريق في العالم العربي كله، حيث تعرض على شاشتها مجموعة متميزة ومتألقة من الأفلام الكوميدي المصرية والعربية ولأشهر فنانين العرب وفي مقدمتهم “الفنان عادل إمام، إسماعيل ياسين، فؤاد المهندس، هاني رمزي، محمد هنيدي، أحمد حلمين محمد سعد، وغيرهم”، وعرضها لأشهر الأعمال المسرحية التي تعجب الجمهور في كل مكان والبرامج الكوميدية أيضاً.

تردد قناة روتانا كوميدي 2020

انطلقت قناة روتانا كوميدي في 12 إبريل 2020، ومنذ ذلك الحين وهي تحقق يومياً نسبة مشاهدة كبيرة جداً لاختيارها المناسب والمتميز لكل ما تعرضه القناة عبر شاشتها، وإليكم الآن ترددها الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6