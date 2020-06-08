تردد قناة بوكس موفيز Box movies علي النايل سات 2020

تردد قناة بوكس موفيز Box movies، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية حول تردد قناة بوكس موفيز التي تعد من أبرز القنوات علي النايل سات وحققت القناة مكاسب كبيرة منذ ظهورها علي النايل سات وذلك بسبب المحتوي الذي تعرضة طوال الـ24 دون فواصل إعلانية ويريد الجميع أن يحصل علي التردد الخاص بقناة بوكس موفيز Box movies علي النايل سات من أجل متابعة أحدث الافلام الأجنبية التي تعرضها طوال اليوم .
قناة بوكس موفيز
وبدأ الكثيرون خلال الفترة القليلة الماضية على البحث عن أدوات تخفف عليهم حدة الضغط والملل الذي حدث لهم نتيجة الظروف الاخيرة التي مر بها العالم، فقبل أشهر قليلة كان الوضع يسير طبيعيا فما بين الخروج للمتنزهات من ناحية والذهاب إلى السينما من ناحية أخرى كانت تلك أبرز الأمور التي يقضيها الملايين في عطلتهم، لكن وفي لمح البصر تبدل الحال وأغلقت دور السينما وأصبح الجميع جالس بالمنزل امام القنوات الفضائية وظهرت قناة بوكس موفيز وإحتوت المتابعين وقامت بعرض العديد من الاعمال القوية ومازالت القناة تقوم بعرض الكثير من الأفلام .
Box Movies 2020
وأصبح هناك فئية كبيرة من المتابعين يريدون الحصول علي القناة بعد أن أصبح هناك صفحة علي الفيس بوك خاصة بقناة بوكس موفيز تعلن عن الكثير من الأعمال التي سوف تعرض طوال اليوم وجدير أن القناة حدث خلل بداية من الأسبوع الجاري وكادت أن تتوقف لولا إدارة القناة قامت بالدخل وتصليح الخلل وعادة القناة للبث فهناك من إنقطع البث عنه وهناك من يريد الحصول علي التردد الجديد الخاص بالقناة لكي يتابع الأفلام الحصرية التي تعرض.
تردد قناة بوكس موفيز Box Movies 2020
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12563
|القطبية
|رأسي V
|معدل الترميز
|27500
|اسم القناة على الرسيفر
|Box Movies
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