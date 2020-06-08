تردد قناة سكار TV علي النايل سات 2020

تردد قناة سكار TV، بعد توقف قناة سكار تي في أصبح يريد الجميع الحصول علي تردد قناة المعروفة علي النايل سات قناة الرعب والإثارة التي حققت نجاح باهر للغاية منذ ظهورها علي النايل سات وأصبح لها جماهير من كافة أنحاء الوطن العربي بسبب المحتوي التي تقدمة طوال الـ24 ساعة دون فواصل إعلانية وإكتسبت القناة شهرة كبيرة للغاية في وقت قياسي ولكن شهدت الأيام الماضية توقف قناة سكار تي في وخرجت إدارة القناة وأعلنت عن كافة التفاصيل من أجل ضبط التردد الجديد الخاص بقناة سكار تي في لكي تشاهد أهم الأفلام الجديد بدون إعلانتية طويلة .

قناة سكار TV

حيث تبث قناة سكار تي في عبر القمر الصناعي نايل سات مجاناً بجودة الـ SD وذلك جعل المشاهدين يستمتعون بمتابعة أحدث الأفلام التي تتصدر البوكس اوفيس ولكن منذ ان توقفت السينمات العالمية أصبحت القناة تقوم بعرض الأفلام القديمة ولكن تقدم أعمال قوية وممتعة للغاية وذلك يجعل المشاهد مستمتع وهو يتابع أجدد وأحدث الأفلام الأجنبية الجديدة التي يتم عرضها من شاشة السينما إلى شاشة قناة سكار تي في التي تخصصت في أفلام الرعب والتشويق فقط.

أفلام قناة سكار TV

وتتميز قناة سكار تي في أيضاً بجودة الصوت والصورة، في عرض الأفلام الأجنبية التي عرضت في عام 2020 وأيضا عام 2019 وأفلام أخري أيضا لها نجاح كبير وأفلام لأبرز النجوم التي قدمت أعمال قوية ولكن القناة متخصصة في أفلام الرعب فقط وخلال الوقت الجاري أصبحت تقوم بعرض العديد من الأفلام ولم يقتصر علي الرعب فقط بعد أن شهدت الفترة الماضية جلوس المواطنين بالمنزل لفترة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا ولذلك أصبحت القناة تقوم بعرض محتوي متنوع .

تردد قناة سكار TV علي النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 10872 FEC/SR 27500 – 5/6 الجودة SD

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