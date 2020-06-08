إشارة بث تردد قناة هنا بغداد الجديد Hona Baghdad TV “يونيو 2020” على النايل سات

نقدم لكم اليوم تردد قناة هنا بغداد Hona Baghdad TV الجديد 2020 على قمر نايل سات والذي يتعاظم البحث عنه مع ما تمر به عراقنا الحبيب من أحداث جارية ستغير وجه العراق بعودته لعروبته الأصيلة، وتتميز قناة هنا بغداد Hona Baghdad TV بكونها قناة إخبارية تقدم لمشاهديها ومتابعيها أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية، كما تقدم القناة أيضا العديد من البرامج المتميزة ذات الطابع الإخباري والتي تتعرض لما يعانيه العراق من مشكلات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قناة هنا بغداد Hona Baghdad TV تم انطلاق إشارة بثها الأول في العام 2012 ويقع مقر القناة الرئيسي بالعاصمة العراقية بغداد، كما تقوم قناة هنا بغداد بالبث المباشر لما تقدمة طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو توقف، وأيضا تتميز قناة هنا بغداد بكونها قناة مجانية مفتوحة بدون تكلفة مشاهديها بأي أعباء مادية، فعي قناة بدون تشفير.
تردد قناة هنا بغداد Hona Baghdad TV 2020 على النايل سات
أما عن إشارة بث قناة هنا بغداد فيتم بثها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات فقط، هذا وقد قامت القناة بعملية تطوير حيث يتم بث تردد قناة هنا بغداد حالياً بتقنية HD عالية الجودة، وذلك حتى يستمتع مشاهدي القناة بأفضل صورة وصوت غاية في النقاء، يمكنكم امن خلال الجدول التالي تحميا تردد قناة هنا بغداد بكل سهولة ويسر.
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|الجودة
|الحزمة
|honna baghdad
|11957
|h
|27500
|hd
|العامة
القناة تقدم على مدار اليوم الكثير من البرامج الرائعة لجميع المشاهدين في العراق، هناك أيضا برامج رياضية لمناقشة أهم الأخبار الرياضية في العراق، والدول المجاورة، وبرامج للتعوية الصحية، يمكنكم مشاهدة هذه البرامج بعد تنزيل تردد قناة هنا بغداد.
معلومات تردد قناة هنا بغداد الجديد Hona Baghdad TV علة نايل سات
|النوع
|منوعات
|تاريخ التأسيس
|2012
|البلد
|العراق
|المقر الرسمي
|بغداد، العراق
|الموقع الرسمي
|قناة هنا بغداد
|
معلومات البث
|مناطق البث
|الوطن العربي
|ساعات البث
|24 ساعة
|نايل سات
|التردد: 11957 ميغاهرتز
الاستقطاب: v
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
|عبر الساتل
|نايل سات
أهم برامج قناة هنا بغداد
- برنامج “هذا الصباح”
- برنامج “من الواقع” من تقديم علي عذاب
- برنامج “قبل المنتصف”
- برنامج “حديث الناس”
- برنامج “السلامة للجميع”
- برنامج “حوار التاسعة”
- برنامج “حديث الناس” تقديم ماجد سليم
- برنامج “وجهاً لوجه”
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ومن خلال موقعنا نسعد دائما بتلقي استفساراتكم من خلال التعليقات على هذا التقرير عن تردد أي من القنوات الأخرى، كما نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة مع ما تقدمة قناة هنا بغداد