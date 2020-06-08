اضبط الآن تردد قناة مودي كيدز الجديد 2020 Mody Kids على النايل سات ويوتلسات

تردد قناة مودي كيدز الجديد 2020 تعتبر قناة Mody Kids من القنوات الفضائية المشهورة في عرض برامج وأفلام ومسلسلات كرتونية، ولذلك يفضل هذه القناة الملايين من الأطفال وأيضًا يشاهدها الكبار فهي تناسب جميع الاعمار، ونظرا لما تقدمه القناة استطاعت أن تجذب الملايين من الأشخاص وما حول العالم، لمعرفة أكثر على القناة يمكنكم متابعة السطور التالية.

تردد قناة مودي كيدز الجديد 2020

الآن بإمكانك أن تقوم بتنزيل التردد الجديد مجانا لمشاهدة الأعمال التي تقدمها القناة من برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية حيث نقدم هذه الأعمال بصورة واضحة وغير مشوشة .

فنحن نعمل أفضل مالدينا لكي ننقل للمشاهد أفضل الأعمال بصورة مميزة لمشاهدة القناة، ويمكنك أيضًا مشاهدة أعمال القناة على الانترنت بث مباشر، والآن اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، أما عن تردد القناة الجديد فهو :-

القمر التردد القطبية معدل الخطأ معدل الترميز النايل سات 11602 أفقي 5/6 27500 يوتلسات 11602 أفقي 5/6 27500

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نبذة عن القناة

قناة مودي كيدز هي من أفضل القنوات المصرية في تقديم الأعمال الكرتونية ومنذ أن تأسست القناة وهي حازت على الشهرة وتحظى أيضا بنسبة كبيرة من المشاهدين والمتابعين المحبين للقناة، وخاصة الأطفال المصريين فهم يعشقون هذه القناة ويحبونها كثيرًا.

حيث تحرص القناة على تعليم المبادئ والقيم والأخلاق للأطفال وليس فقط بل تزرع في قلوبهم المحبة والتعاون، حيث استطاعت قناة بيبي كيدز أن تحظى بنسبة كبيرة من المشاهدين من حول العالم.

البرامج والأفلام التي تقدمها القناة

تقدم برنامج فلة وجوجو وهو.

شمس السماء طالة.

سندريلا وهو فيلم مشهور.

أصدقاء مودي.

اغنية الالوان.

يا كتكوت يا صغير

السمكة نيمو.

السنافر.

كرتون توم وجيري

أبرز ما تتميز به القناة

تعد القناة من القنوات المفضلة لدي الكثير من الأطفال حيث تحرص القناة على تقديم محتوى هادف ومميز وجاذب للأطفال ومن أبرز مميزات القناة يتمثل بالآتي :-

تقدم القناة محتواها بالكامل طوال اليوم بدون اعلانات او فواصل او توقف.

تعمل القناة مجانا دون تشفير ولذلك هي استطاعت أن تقوم بجذب الملايين من المتابعين.

تقدم كل ماهو خاص للأطفال من أفلام كرتونية متحركة ومسلسلات وبرامج.

بأنها تتمسك بالأخلاق والقيم والمبادئ ولذلك تقوم بزرع كل ذلك في نفوس مشاهديها ومتابعيها.

تقدم القناة على شاشتها صورة واضحة وبجودة عالية.

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