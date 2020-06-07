Sahara TV Algeria إشارة بث تردد قناة صحراء الجزائرية على يوتلسات Eutelsat 7 West A “يونيو 2020” مدار النايل سات 

يتميز تردد قناة صحراء الجزائرية 2020 “Frequency Channel Sahara TV Algeria” بعرض محتوى إعلامي راقي ومتميز، يغطى كافة جوانب حياة قطاع عريض من شعب الجزائر، والقناة تبث تردداها من خلال القمر الصناعي الإماراتي ياه سات، وقريبنا ستبث القناة إشارتها الفضائية على قمر نايل سات، كما تتميز البرامج المتنوعة التي تقدمها قناة صحراء الجزائرية بعرض ما يهتم بها المشاهد الجزائري علة وجه الخصوص ، والمشاهد العربي بوجه عام، حيث تعرض القناة حلقات متنوعة من برامجها عن حياة الصحراء، وعادات أهل الصحراء، وكذلك تهتم القناة بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تخص أهل الصحاري.
وتجدر الإشارة إلى أن قناة صحراء الجزائرية تبث محتواها الإعلامي المتميز طوال اليوم “24 ساعة” على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع ، كما تتميز قناة الصحراء بأنها من القنوات المفتوحة والمجانية والتي تبث بدون تشفير، أما عن الشعار الخاص بقناة صحراء الجزائرية فهو “تسعنا جميعاً” في إشارة للصحراء.
تردد قنا صحراء الجزائر الجديد على قمر ياة سات الإماراتي 2020
تردد قناة صحراء الجزائرية الجديد 2020
|اسم القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|ياه سات
|12130
|27500
|5/6
|أفقي (H)
تردد قناة الصحراء الجزائرية على نايل سات
تردد قناة صحراء الجزائرية تي في علىيوتلسات Eutelsat 7 West A وهو نفس المدار الخاص بالقمر نايلسات nilesat اسم القناة على قائمة الريسيفر Sahara TV Algeria إليكم التفاصيل على الجدول التالي.
|المدار
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|التشفير
|7.0°W
|Eutelsat 7 West A
|12398 (V)
|27500 – 5/6
|SD
|free
جميع ترددات القنوات الجزائرية الجديدة على نايل سات
مشاهد بث مباشر لقناة المغاربية 2 ومعرفة أخبار القناة
بعد أن أغلقت قناة المغاربية 2 يمكن استقبال بث وأخبار القناة من خلال الروابط التالية:
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