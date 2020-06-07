إشارة بث تردد قناة trt1 التركية ترددات قناة دعوة .. اليرموك يونيو 2020 باقة قنوات مسلسلات الدراما التركية على النايل سات .. وجميع الأقمار الصناعية

قناة trt التركية وجميع ترددات القنوات 2020 التي تعرض أشهر المسلسلات التركية المثيرة، والتي وجدت قبول متعاظم لدي الشعوب العربية، ومنها مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس وهو المسلسل التركي التاريخي الأشهر، حيث تابعه الملايين بكافة أرجاء المعمورة، كما سنعرض أيضا من خلال هذا التقرير جميع القنوات الفضائية والتي تملك حقوق البث لمسلسلات الدراما التركية الشهيرة على جميع الأقمار الصناعية، كما سنعرض أيضا روابط المواقع الإلكترونية لصفحات قناة دعوة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن تردد قناة trt1 التركية 2020، وهي القناة المنتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية سواء كانت تاريخية أو اجتماعية، والتي تملك الحقوق الحصرية لعرض هذه الأعمال المتميزة، وسنتبع ذلك بعرض جداول مفصلة لترددات القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة للعربية.
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة اليرموك
تردد قناة بانوراما اسطنبول 2020 مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
10872 (v)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة تايم تركي 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11526 (h)
أفقي
27500
3/4
تردد قناة لنا الفضائية 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
12226 (v)
عمودي
27500
5/6
تردد قناة CRT دراما 2020 مسلسلات تركية جديدة
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
12226 (v)
عمودي
27500
5/6
تردد قناة حريم السلطان 2020 قنوات عرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11177 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
11179 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
11116(h)
أفقي
27500
3/4
تردد قناة بلاي حكايات 2020 التي تعرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11179 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
12360(V)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما 2020 مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات SD
12226 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات HD
12467 (h)
أفقي
27500
2/3
تردد قناة MBC دراما 2020 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11938 (v)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2020 علي النايل سات
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
Es’hailSat
11180 V
عمودي
27500
3/4
القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي
وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.
“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد
القمر
المدار
التردد
الاستقطاب
معامل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الجودة
التشفير
تركسات
42.0°E
11628
(H)
27500
5/6
SD
مجاني
أسترا
19.2°E
12692
(H)
27500
5/6
SD
مجاني
أسترا
19.2°E
11243
(H)
27500
5/6
SD
مجاني
تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد
اسم القناة
القمر
التردد
معامل الترميز
الاستقطاب
معامل التصحيح
قناة اليرموك
نايل سات
11678
27500
عمودي
4/3
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك
تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات
معامل التصحيح
الاستقطاب
التردد
القمر الصناعي
5/6
عمودي
10922
النايل سات
5/6
عمودي
12130
ياه سات
موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية
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وتعتقد أننا قد قمنا من خلال هذا التقرير الشامل والوافي بتغطية كاملة لجميع القنوات التي تقوم بعرض الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية، كما شمل هذا التقرير أيضاً أشهر القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات تركية، ونتمنى دائما أن ننال رضاكم، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة