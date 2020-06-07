إشارة بث تردد قناة trt1 التركية ترددات قناة دعوة .. اليرموك يونيو 2020 باقة قنوات مسلسلات الدراما التركية على النايل سات .. وجميع الأقمار الصناعية

قناة trt التركية وجميع ترددات القنوات 2020 التي تعرض أشهر المسلسلات التركية المثيرة، والتي وجدت قبول متعاظم لدي الشعوب العربية، ومنها مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس وهو المسلسل التركي التاريخي الأشهر، حيث تابعه الملايين بكافة أرجاء المعمورة، كما سنعرض أيضا من خلال هذا التقرير جميع القنوات الفضائية والتي تملك حقوق البث لمسلسلات الدراما التركية الشهيرة على جميع الأقمار الصناعية، كما سنعرض أيضا روابط المواقع الإلكترونية لصفحات قناة دعوة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن تردد قناة trt1 التركية 2020، وهي القناة المنتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية سواء كانت تاريخية أو اجتماعية، والتي تملك الحقوق الحصرية لعرض هذه الأعمال المتميزة، وسنتبع ذلك بعرض جداول مفصلة لترددات القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة للعربية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة اليرموك

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2020 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 10872 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة تايم تركي 2020 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11526 (h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة لنا الفضائية 2020 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة CRT دراما 2020 مسلسلات تركية جديدة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12226 (v) عمودي 27500 5/6

تردد قناة حريم السلطان 2020 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11177 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 11116(h) أفقي 27500 3/4

تردد قناة بلاي حكايات 2020 التي تعرض مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11179 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات 12360(V) عمودي 27500 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2020 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات SD 12226 (h) أفقي 27500 3/4 نايل سات HD 12467 (h) أفقي 27500 2/3

تردد قناة MBC دراما 2020 للمسلسلات التركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 11938 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2020 علي النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC Es’hailSat 11180 V عمودي 27500 3/4

القنوات الناقلة مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي

وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التركي التاريخي عثمان غازي، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا “نبأ حصري” من مشاهدة المسلسل بكل سهولة ويسر.

“#kurulusosman” على تردد قناة ATV التركية الجديد

القمر المدار التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV HD الجديد

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب التردد القمر الصناعي 5/6 عمودي 10922 النايل سات 5/6 عمودي 12130 ياه سات

موعد وتوقيتات عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية

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وتعتقد أننا قد قمنا من خلال هذا التقرير الشامل والوافي بتغطية كاملة لجميع القنوات التي تقوم بعرض الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية، كما شمل هذا التقرير أيضاً أشهر القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات تركية، ونتمنى دائما أن ننال رضاكم، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة