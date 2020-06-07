ضبط إشارة بث تردد قناة المغربية 2m المجانية والمفتوحة الجديد المغاربية 2 Al Magharibia يونيو 2020 على “النايل سات .. هوتبيرد .. يوتل سات”

مع تزايد البحث عن تردد قناة المغربية الثانية 2M “دوزيم” 2020 صاحبة المحتوى الفريد والمتميز في الساحة الإعلامية العربية، فقدد أعددنا هذا التقرير الشامل والجامع عن تردد قناة المغربية الثانية 2M، حيث فرضت القناة نفسها بين منافسيها لتنال رضا واستحسان جمهور واسع من المشاهدين والمتابعين على امتداد الدول العربية من الخليج للمحيط، فقد استطاعت القناة في الفترة الأخيرة أن تكون قناة رائدة لتظهر ومتميزة بالمحتوى الإعلامي الراقي الذي تقدمه لجمهورها العريض، هذا وقد بدأت القناة كقناة مشفرة تمتلكها مجموعة أونا، وقد تم انتقال ملكية القناة مؤخراً للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وذلك بعد تأميمها.

وبعد انتقال قناة دوزيم إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، استطاعت خلال فترة وجيزة أن تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي متميز، وذلك بعرضها للعديد من الأفلام والمسلسلات وبرامج المسابقات الشيقة، ولم يقتصر أمر ما تقدمه القناة على الجانب الترفيهي فقط، بل قدمت القناة العديد من البرامج الاجتماعية والسياسية والبرامج الوثائقية، كما لم يقتصر أمر ما تقدمه القناة على ما يتم إنتاجه محلياً، فالقناة تقدم أفضل ما انتجته السينما والدراما العالمية، وذلك بما تقدمه القناة من أعمال درامية وأفلام عالمية ذات شهرة واسعة، كما لم تُهل القناة الجانب الإخباري، حيث تقدم القناة نشرات إخبارية على مدار الساعة، وكذلك تقدم القناة العديد من برامج المنوعات وبرامج للأطفال، وبرامج الخيال العلمي والبرامج الدينية والثقافية.

تردد قناة المغربية 2m المجانية والمفتوحة الجديد “دوزيم” 2020

وتجدر الإشارة إلى أن القناة تقدم محتواها الإعلامي بثلاث لغات، اللغة العربية والفرنسية والبربرية، ويعمل بالقناة نجوم الإعلام والمذيعين المغاربة، حيث يبلغ عدد العاملين في القناة ما يقرب من 500 عامل، من المديرين التنفيذيين والفنيين بكافة التخصصات والمذيعين والإعلاميين.

تردد قناة المغربية 2m 2020 على نايل سات

القمر: نايل سات

نايل سات التردد: 12015

12015 الاستقطاب: راسي

راسي معدل الترميز: 27500

27500 معامل التصحيح: 6\5

معلومات عامة عن تردد قناة المغربية الثانية 2M على نايل سات

النوع ترفيه (متنوعة) المدير سليم الشيخ تاريخ التأسيس 4 مارس 1989 البلد فرنسا .. المغرب اللغة عربية، أمازيغية وفرنسية المقر الرسمي الدار البيضاء، المغرب الموقع الرسمي الموقع الرسمي للقناة الثانية

معلومات بث تردد قناة المغربية الثانية 2M على نايل سات وهوتبيرد ويوتلسات

مناطق البث المغرب، المغرب العربي، أوربا الغربية، الخليج العربي، الشرق الأوسط. ساعات البث 24/24 البث التماثلي لا البث الرقمي تردد 37 (UHF) عبر الساتل نايلسات 12015 عمودي 27500

هوتبيرد 11032 عمودي 27500

يوتلسات 11474 عمودي 27500

أشهر البرامج التي تقدمتها المغربية الثانية 2M ما يلي:

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برنامج مع الناس.

برنامج رشيد شو.

برنامج كلنا أبطال.

برنامج زاوية كبرى.

برنامج كتاب قريتو.

برنامج هادي والتوبة.

برنامج للمطبخ نجوم.

برنامج صباحيات 2M.

برنامج قصص إنسانية.

برنامج ألحان عشقناها.

برنامج استوديو دوزيم.

برنامج نصيحة لصحتكم.

برنامج كي كنتي وكي وليتي.

برنامج Coke Studio بروح مغربية.

المسلسلات والأعمال الدرامية على قناة 2m المغربية

قدمت المغربية الثانية 2M العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العديدة، فقد قامت القناة بتقديم المسلسلات العربية ذات الجماهيرية العريضة، كما قدمت القناة أيضا أفضل الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية والهندية والأجنبية، وذلك بدبلجة متقنة، ومن أشهر ما قدمته قناة المغربية الثانية 2Mمن مسلسلات فهي كالتالي:

مسلسل قبول.

مسلسل الدالي.

مسلسل سامحيني.

مسلسل سر المرجان.

مسلسل دموع رجال.

مسلسل قاتل بلا أجر.

مسلسل مصير آسية.

مسلسل سنوات الضياع.

مسلسل العشق الممنوع.

مسلسل أحلام المراهقين.

مسلسل ساكن ومسكون.

مسلسل أماكن في القلب.

مسلسل العطار والسبع بنات.

مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة.

مشاهد بث مباشر لقناة المغاربية 2 ومعرفة أخبار القناة

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وتشمل التغطية الجغرافية لترددات قناة «دوزيم» 2M جميع البلدان العربية، بلدان جنوب وغرب أوروبا، وجميع بلدان الشرق الأوسط، حيث تبث القناة ما تقدمه من خلال القمر نايل سات ويوتلسات وهوتبيرد.