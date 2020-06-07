استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 لمتابعة أغاني الأطفال الجميلة على النايل سات

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة الذي يزداد البحث عنه في الوقت الحالي، بعد توقف بثها في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر هي من أفضل وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، ويتابعها الجميع للاستفادة من كل ما تعرضه قناة طيور الجنة من أغاني جديدة ورائعة للأطفال.

قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل وأقوي قناة أطفال في المنطقة العربية والتي تخصصت في عرض أغاني الاطفال الجميلة التي تحتوي على الكثير من المعاني والمفاهيم التي يحتاج لها الأطفال لكي يتعلمون تعاليم الدين الإسلامي التي تحتاج كل الأمهات أن يتعلمها الأطفال ولكن قررت قناة طيور الجنة أن تبسط تلك التعاليم من خلال الأناشيد والأغاني الجميلة التي يغنيها الأطفال الصغار ذات المواهب، كما أنها تعلمهم الحروف باللغتين العربية والإنجليزية والحروف والأشكال وغيرها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2029

الآن يمكن للجميع الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة طيور الجنة عبر شاشتها، وإليكم ترددها الآن.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6