ضبط أقوى إشارة تردد قناة أون تايم سبورت 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2020، الآن إليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أحدث تردد قناة أون تايم سبورت حيث تعتبر هي من أفضل قنوات الرياضية في مصر والتي تقدم عبر شاشتها أخر أخبار تتعلق بكل الأندية المصرية والعربية واللاعبين المصريين في كل أندية العالم، حيث يتابع قناة أون تايم سبورت فئة كبيرة جدا من عشاق الكرة المصرية في كل مكان، ولمتابعة كل الأخبار الحصرية عليكم استقبال تردد قناة أون تايم سبورت.

قناة أون تايم سبورت

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر قنوات الرياضة في مصر، وهي تكونت من دمج قناة أون مع قناة تايم سبورت، حيث تقدم عبر شاشتها مباريات الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر، بخلاف مباريات الفرق المصرية للأمم الأفريقية منها بطولة الكونفدرالية، ودوري أبطال أفريقيا، كما تضم عبر شاشتها مجموعة متميزة من أشهر المحللين الرياضيين التي لها مكانة كبيرة في الوطن العربي وأبرزهم “أحمد شوبير، سيف زاهر، كريم حسن شحاته، كريم خطاب”، وتمتعت قناة أون تايم سبورت بشعبية كبيرة وأصبح لها جمهور عريق في الوطن العربي نظراً لتميزها وتألقها عن غيرها.

تردد قناة أون تايم سبورت 2020

تعد قناة أون تايم سبورت من أهم وأفضل قنوات الرياضية في المنطقة العربي لذلك إليكم الآن ترددها على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5\6.