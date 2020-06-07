تردد قناة سكار رعب الجديدة على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بأجمل أفلام الرعب الأجنبية

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة سكار رعب التي تخصصت في عرض كل أفلام الرعب الأجنبية الشيقة، والتي لها جمهور كبير وعريق يحرص على مشاهدة باستمرار، ونظراً للظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية حاليا والتزام المواطنين المنازل قررنا أن نوافيكم في هذا المقال أحدث تردد قناة سكار رعب لمشاهدة كل ما تقومه بعرضه على مدار اليوم.

قناة سكار رعب

اختارت قناة سكار رعب أن تعرض عبر شاشتها كل الأفلام الأجنبية التي يحبها عدد كبير من المشاهدين وتحديدا فئة الشباب، حيث تعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش وغير أي فواصل إعلانية مملة، حيث تعرض أفلام الرعب الني حققت شهرة كبيرة جداً وقت عرضها في دور العرض، سواء كانت أفلام قديمة أوز جديدة.

تردد قناة سكار رعب الجديدة 2020

لقضاء وقت سعيد في وقت الحظر بدأ العديد من محبي أفلام الرعب الأجنبية عن ترددها الجديد، لهذا إليكم الآن ترددها يمكنكم استقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 10872

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6