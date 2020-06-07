ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بسبب تميزها وتألقها وتميزها بين القنوات المنافسة لها، فهي اختارت أن تقدم للأطفال كل الأفلام الكرتونية الشيقة التي توفر للأطفال كل الضحكة والفرحة، وبخلاف الأغاني الجميلة والبرامج المختلفة سواء الترفيهية والتعليمية، ويتم البحث حالياً عن تردد قناة توم وجيري الجديد، لذلك إليكم الأن إليكم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات.

قناة توم وجيري

حققت قناة توم وجيري منذ انطلاقها شهرة كبيرة جداً وأعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، حيث أنها استطاعت أن تدخل قلوب الأطفال سريعاً بسبب اختيارها للأفلام الكرتونية الجميلة الشيقة ومن أبرزها “الملك الأسد، الفار الطباخ، السمكة نيمو، طرزان، سندريلا، سنوايت والأقزام السبعة، الملكة النائمة” وغيرها من الأفلام الجميلة، وبخلاف عرضها أشهر كرتون في العالم كرتون توم وجيري مغامرات القط والفار الكوميدية والذي يترقبه الأطفال بفارغ الصبر ليقضوا أوقات سعيدة معه، كما أن فناة توم وجيري تقدم للأطفال البرامج المختلفة التي تعلمهم كيفية كتابة ونطق الحروف باللغة العربية والإنجليزية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

نظراً لازدياد البحث حالياً عن تردد قناة توم وجيري 2020 إليك ترددها الآن على القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم ضبط التردد على الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع بكل ما تعرضه.

التردد: 11354

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الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6