الاستعلام على تردد قناة شعبيات على النايل سات

تعتبر قناة شعبيات من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، فيتم عرض أفضل الأغاني على هذه القناة الذي يقوم بتقديمها أفضل الفنانين الشعبين ولا تكتفي بذلك بل تقوم هذه القناة بعرض برامج متنوعة عن أصلها الشعبي وذلك في مصر وفي الوطن العربي.

تعرض تردد هذه القناة للتعديلات في الآونة الأخيرة والتردد الجديد هو 11257 وذلك على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب أفقي، فتقدم إليكم هذه القناة باقة من الأغاني الكلاسيكية التي تتسم بالرنين الهادئ فتعمل هذه القناة على مدار اليوم دون أي تقطيع أو تغشيش وهكذا قد قدمنا إليكم التردد وعليكم متابعة القناة لحين حدوث أي تعديل فالرؤية والصوت واضحين في القناة.