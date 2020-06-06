ضبط تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الفضائية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة بطوط كيدز للأطفال من أفضل قنوات الأطفال في المنطقة العربي والتي حققت نجاحاً كبيراً جدا ومهولاً بين القنوات المنافسة لها، وتخصصت قناة بطوط في عرض الأفلام الكرتونية للأطفال والتي دائما يترقب الأطفال في كل الفئات العمرية عرضها بفارغ الصبر لأنها هي مصدر الفرح والسعادة لهم دائما، بخلاف الأغاني الخاصة بالأطفال والبرامج المتنوعة، وإليكم الآن في هذا المقال تردد قناة بطوط كيدز الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة بطوط كيدز للأطفال

خصصت قناة بطوط كيدز نفسها لتكون هي من ضمن قنوات الأطفال في مصر والتي يتابعها الجميع في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ملائم جدا مع الفئات العمرية وخالي من أي ألفاظ أو مشاهد غير ملائمة مع الأطفال، فهي تقوم بعرض مجموعة متألقة من الأفلام الكرتونية وأبرزها “شركة المرعبين المحدودة، سندريلا، الملك الاسد، طرزان، تنة ورنة، ملكة الجليد، الأميرة والضفدع”، وتقدم قناة بطوط محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا تشويش ولا انقطاع وأيضاً دون فواصل إعلانية مملة.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2020

يمكن لكل الأطفال في مصر والوطن العربي الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة بطوط كيدز للأطفال، من خلال ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6