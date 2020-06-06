الاستعلام على تردد قناة MBC3 على النايل سات

تعتبر قناة إم بي سي من أول القنوات التي تقدم أفضل البرامج المتعلقة بالأطفال فيبحث عنها الكثير من الآباء نظراً لأنها تجعل أطفالهم يشعرون بالتسلية فتساعد هذه القناة على قضاء الوقت بشكل سريع، فتقدم هذه القناة محتوى جيد للطفل والكثير من البرامج والأفلام التي تساهم في قضاء الوقت بشكل سريع.

إما بالنسبة لتردد هذه القناة فهو تعرض للمزيد من التغيرات في الآونة الأخيرة والتردد الجديد هو 11470 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي النايل سات إما بالنسبة للتردد الآخر فهو 11919 باستقطاب أفقي على القمر الصناعي العرب سات فالقناة تعمل على مدار اليوم بدون أي تقطيع فهي من القنوات المحببة لدى الكثير من الأطفال.